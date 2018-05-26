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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa’da yaşanan sel nedeniyle Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü telefonla aradı.

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa’da yaşanan sel nedeniyle Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü telefonla aradı. Bursa’daki son durum hakkında Vali Küçük’ten bilgi alan Başbakan Yıldırım gerekenin yapılması talimatını verdi.

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