Başbakan Binali Yıldırım, Bursa’da yaşanan sel nedeniyle Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü telefonla aradı. Bursa’daki son durum hakkında Vali Küçük’ten bilgi alan Başbakan Yıldırım gerekenin yapılması talimatını verdi.
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