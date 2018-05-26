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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlıgı: Almanya'nın terör örgütü PKK’nın sembolleri ve ülkedeki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen mitinge izin vermesi, çifte standartın  en son örneğidir

Dışişleri Bakanlıgı: Almanya'nın terör örgütü PKK’nın sembolleri ve ülkedeki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen mitinge izin vermesi, çifte standartın en son örneğidir

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
LÖSEV'den hastalara ve ailelerine ramazan yardımıLÖSEV'den hastalara ve ailelerine ramazan yardımı
Özhaseki: Bu seçimlerin yapılması demokrasi ve adaletin işlediğinin alametiÖzhaseki: Bu seçimlerin yapılması demokrasi ve adaletin işlediğinin alameti
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