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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

Meteoroloji: Önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül İlçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor, vatandaşlar tedbirli olmalıdır.

Meteoroloji: Önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül İlçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor, vatandaşlar tedbirli olmalıdır.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Tarihi heykelin bulunduğu alandaki otel çalışmasının durdurulmasını istediTarihi heykelin bulunduğu alandaki otel çalışmasının durdurulmasını istedi
Fotoğraflarla: Plastik atıkların pençesindeki deniz canlılarıFotoğraflarla: Plastik atıkların pençesindeki deniz canlıları
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