DHA: Meteoroloji: Önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın Bala ve Haymana ilçelerinde Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

