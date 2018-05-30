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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
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