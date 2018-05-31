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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:06 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in batısında Sinop-Samsun 14.30 ila 19.00 saatleri arası 'fırtına' uyarısında bulunarak, denizcileri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in batısında Sinop-Samsun 14.30 ila 19.00 saatleri arası 'fırtına' uyarısında bulunarak, denizcileri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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