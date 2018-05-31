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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

TSK: Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde 3 asker şehit oldu

TSK: Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde 3 asker şehit oldu

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladıKuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı
"Federasyon Ada'da çözüme ulaşmanın tek yoludur"
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