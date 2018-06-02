TSK: Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadele konularında devam eden görüşmelerle ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

