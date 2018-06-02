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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

  DHA: Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: "Korgeneral İsmail Metin Temel Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten Kahraman bir Komutandır."

DHA: Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: "Korgeneral İsmail Metin Temel Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten Kahraman bir Komutandır."

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