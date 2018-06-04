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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

DHA: İzmir'deki Askeri Casusuluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt, Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. 

DHA: İzmir'deki Askeri Casusuluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt, Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

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