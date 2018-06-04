HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: İki Bakan, yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır.

Dışişleri Bakanlığı: İki Bakan, yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır.

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Gürgen Deresi kuruduGürgen Deresi kurudu
Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar (2)Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.