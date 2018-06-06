2012'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ tarafından çalınarak örgüt üyelerine verilmesinin tespiti üzerine açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 55 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7'şer ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
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