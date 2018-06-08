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GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

TSK: Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde komando birliklerinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde komando birliklerinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi

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