DHA:15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan, kamuoyunda 'FETÖ Çatı Davası' olarak bilinen, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu, 67'si firari 75 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Kazım Avcı ve Alaeddin Kaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



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