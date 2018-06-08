HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

DHA:15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan, kamuoyunda 'FETÖ Çatı Davası' olarak bilinen, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu, 67'si firari 75 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

DHA:15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan, kamuoyunda 'FETÖ Çatı Davası' olarak bilinen, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu, 67'si firari 75 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Kazım Avcı ve Alaeddin Kaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralıBingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
Erbaş: Avusturya'nın kararı din özgürlüklerine aykırı bir karardırErbaş: Avusturya'nın kararı din özgürlüklerine aykırı bir karardır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.