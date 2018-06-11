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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 40'ı ölü, 17'si sağ ve 12'i teslim olmak üzere 69 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 40'ı ölü, 17'si sağ ve 12'i teslim olmak üzere 69 terörist etkisiz hale getirildi

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
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