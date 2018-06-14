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GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

  Şanlıurfa Valiliği: Suruç'taki olaylarda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı  

Şanlıurfa Valiliği: Suruç'taki olaylarda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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