DHA: Şanlıurfa Suruç'ta esnaf ziyareti sırasında AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
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