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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

TSK: 08-14 Haziran tarihleri arasında Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 08-14 Haziran tarihleri arasında Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi

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