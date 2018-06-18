DHA;Çavuşoğlu: Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi.

