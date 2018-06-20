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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

DHA:Eskişehir' in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın  bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı  

DHA:Eskişehir' in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
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