DHA;Bursa'da kaza çok sayıda yaralı var

Bursa-Harmancık Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Cenazeye giden otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazanın ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servise ait ambulanslar yönlendirildi..

