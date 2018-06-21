DHA;Bursa'da kaza çok sayıda yaralı var
Bursa-Harmancık Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Cenazeye giden otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazanın ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servise ait ambulanslar yönlendirildi..
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