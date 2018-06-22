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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 06:12 | Son Güncelleme

DHA: İstanbul Maslak'ta bir gökdelende yangın çıktı.

DHA: İstanbul Maslak'ta bir gökdelende yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
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