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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:43 | Son Güncelleme

TSK: Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

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