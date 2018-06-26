DHA: Tarabya’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Saat 12.00’de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.



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