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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 14:09 | Son Güncelleme

DHA:TSK: Son bir haftada biri lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi..

DHA:TSK: Son bir haftada biri lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi..

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CHP Manisa İl Başkanı: Soylu'nun yapması gereken, şehit cenazelerini ortadan kaldırmakCHP Manisa İl Başkanı: Soylu'nun yapması gereken, şehit cenazelerini ortadan kaldırmak
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