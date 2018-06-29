HABER

FLAŞ!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:16 | Son Güncelleme

DHA: Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli mahallesinde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara’nın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA: Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli mahallesinde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara’nın cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Valisi Ercan Topaca açıklama yapacak.

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Ekonomi Bakanı Zeybekci, YASED'in 37'inci Genel Kuruluna katıldıEkonomi Bakanı Zeybekci, YASED'in 37'inci Genel Kuruluna katıldı
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecekMuharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.