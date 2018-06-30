Devlet Bahçeli: Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi. Böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız.
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