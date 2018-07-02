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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 08:53 | Son Güncelleme

DHA:Ankara merkezli 18 ilde operasyon: 68 gözaltı kararı ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 22'si Albay, 27'si yarbay olmak üzere toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

DHA:Ankara merkezli 18 ilde operasyon: 68 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 22'si Albay, 27'si yarbay olmak üzere toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

PARTNERSıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...Sıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...
Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltındaAnkara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında
Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar varSon dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var
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