DHA:Ankara merkezli 18 ilde operasyon: 68 gözaltı kararı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 22'si Albay, 27'si yarbay olmak üzere toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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