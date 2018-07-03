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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

DHA:Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde minibüs, tarım işçileri taşıyan traktöre arkadan çarptı.

DHA:Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde minibüs, tarım işçileri taşıyan traktöre arkadan çarptı. Kazada İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

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