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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:57 | Son Güncelleme

DHA: Tunceli' nin Pülümür  ilçesi'nde dün  geceden beri sürdürülen çatışmada 2 terörist ölü  ele geçirildi.

DHA: Tunceli' nin Pülümür ilçesi'nde dün geceden beri sürdürülen çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede çatışmanın sürdüğü bildirildi..

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