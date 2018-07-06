DHA;İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Mardin'de 2 terörist, Hakkâri'de (Kırıkdağ) 5 terörist, Şırnak'ta 8 terörist olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Mardin’deki operasyonun halen devam ettiği belirtildi.

