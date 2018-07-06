DHA: "Zaman gazetesi davası"nda karar çıktı. Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10,5 yıl hapis cezası verildi. Şahin Alpay, Ali Bulaç , Ahmet Turan Alkan hakkında da "silahlı terör örgütünü üye olmak" gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis verildi. İbrahim Karayeğen ise 9 yıl hapis cezası aldı.

