TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 11’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi



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