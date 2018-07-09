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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 07:00 | Son Güncelleme

Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti

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Günlük burç yorumları: 9 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)Günlük burç yorumları: 9 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)
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