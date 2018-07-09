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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

DHA:Soma maden faciası davasında karar çarşamba günü açıklanacak MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması, üye hakimin rahatsızlığı dolayısıyla duruşmaya katılamaması nedeniyle ertelendi.

DHA:Soma maden faciası davasında karar çarşamba günü açıklanacak

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması, üye hakimin rahatsızlığı dolayısıyla duruşmaya katılamaması nedeniyle ertelendi. Kararın 11 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.

Taylan YILDIRIM/AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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