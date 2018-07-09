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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:44 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini açıklıyor.

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?
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