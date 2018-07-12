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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

DHA:Şırnak' ta PKK operasyonunda 3' ü Fransız 16 kişi gözaltında  Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız' ın da bulunduğu 16 kişi  gözaltına alındı

DHA:Şırnak' ta PKK operasyonunda 3' ü Fransız 16 kişi gözaltında

Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız' ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı

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