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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 08:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Baraj üs bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu da yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Baraj üs bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu da yaralandı.

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