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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 10:40 | Son Güncelleme

  DHA: Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz.

DHA: Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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