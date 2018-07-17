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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

  DHA: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

DHA: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
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