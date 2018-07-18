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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı 'Tayyipler alemi' paylaşımına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı 'Tayyipler alemi' paylaşımına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

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Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!
Jandarmadan büyük operasyonJandarmadan büyük operasyon
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