İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verildi.
'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı
Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek
Ünlü estetisyen, kalçasını büyüttüğü hasta ölünce böyle kaçtı!
Hangi lider kaç para maaş alıyor? İşte şaşırtan rakamlar!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum