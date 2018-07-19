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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

DHA: Adnan Oktar'a yönelik operasyon: 11 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 168 oldu.

DHA: Adnan Oktar'a yönelik operasyon: 11 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 168 oldu.

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