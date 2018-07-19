DHA: Adnan Oktar'a yönelik operasyon: 11 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 168 oldu.
Ahmet Hakan'dan bomba iddia: Polisler Adnan Oktar’ın kafasına neden bastırıyorlar?
CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı
CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti
Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı
Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!
OHAL'siz ilk gün: OHAL'in kalkması Türkiye'de neyi değiştirecek?
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum