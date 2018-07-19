DHA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: "Kurultay talepleri var. Yeterli sayı bulunduğunda genel merkeze teslim edilir biz de gereğini yerine getiririz. Yeterli imza varsa getirsinler gereği hemen yapılacak" dedi.
ANKARA (DHA)
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