DHA: Adalet komisyonunda görüşülen terörle mücadele yasa teklifi kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.
Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi
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