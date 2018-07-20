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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

DHA: Adalet komisyonunda görüşülen terörle mücadele yasa teklifi kabul edildi.

DHA: Adalet komisyonunda görüşülen terörle mücadele yasa teklifi kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildiSon dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi
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