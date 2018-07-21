DHA: Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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