DHA: Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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