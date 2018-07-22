DHA: Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklama İstemiyle mahkemeye sevk edildi.
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