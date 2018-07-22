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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 19:27 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde operasyonda bulunan asker ve koruculara PKKlı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde operasyonda bulunan asker ve koruculara PKKlı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 korucu şehit oldu; 2 asker ve 1 korucu de yaralandı.

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